Dachówki ceramiczne

Klimatyzator ścienny GREE Lomo Economic GWH09QB-K3DNA6C

Klimatyzator ścienny Lomo Economic GWH09QB-K3DNA6C to klimatyzator typu split charakteryzujący się bardzo niskim zużyciem energii. Klimatyzator ścienny z serii Economic oferowany jest w niskiej cenie w stosunku do jakości, wyposażony został w funkcje samooczyszczania oraz samodiagnozy. Wydajność (chłodzenie/grzanie) wynosi 2.5/2.8 kW. Do klimatyzatora Economic można dodatkowo zakupić moduł wi-fi i obsługiwać za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak telefon czy tablet. Urządzenie należy do klasy energetycznej A+/A++.