Drzwi zewnętrzne

Płyta poliuretanowa termoizolacyjna BAUDER BauderPIR Plus 120 mm

Płyta dachowa, płaska BauderPIR PLUS o grubości 120.0 mm ze sztywnej pianki poliuretanowej. Łatwa w montażu dzięki połączeniu na pióro i wpust. Jest to płyta poliuretanowa pokryta obustronnie warstwą folii aluminiowej oraz dodatkowo na górnej powierzchni papą polimerobitumiczną, przeciwodblaskową. Płyta termoizolacyjna przeznaczona jest do termoizolacji dachów stromych do bezpośredniego montażu na krokwiach lub na deskowaniu.