Palniki do kotłów

Klimatyzator ścienny LG Inverter Gallery G12PK

Klimatyzator ścienny LG Inverter Gallery G12PK jest to klimatyzator pokojowy o mocy chłodniczej do 4.0 kW i mocy grzewczej do 5.0 kw. Klimatyzotor split serii Gallery Inverter V z możliwością wymiany zdjęcia pozwala na łatwą zmianę wyglądu urządzenia (wymiar zdjęcia 520x520mm).