Panele podłogowe

Taśma naprawcza tesa® Duct Tape 50 m, 48 mm, srebrna

Taśma naprawcza Duct Tape w kolorze srebrnym przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań to taśma klejąca wzmocniona tkaniną z włókien z tworzywa PET / bawełny o gęstości siatki 27, pokryta klejem z naturalnego kauczuku. Taśma samoprzylepna jest wodoodporna, elastyczna oraz doskonale przyczepna nawet do nierównych powierzchni. Doskonała do szybkich napraw.