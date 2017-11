Elektroniczna pompa obiegowa WILO Yonos Pico 2.0 25/1-6-130

Elektroniczna pompa obiegowa Wilo-Yonos Pico 2.0 25/1-6-130 o najwyższej sprawności do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Technologia „zielonego pokrętła” oraz przyjazny interfejs do wyboru odpowiedniego trybu pracy sprawiają, że bezdławnicowa pompa elektroniczna jest komfortowa w obsłudze. Dzięki zoptymalizowaniu silnika w technologii EC oraz sprawności energetycznej EEI ≤ 0,20, pompa obiegowa zapewnia zwiększoną efektywność energetyczną. Precyzyjna regulacja wysokości podnoszenia co 0,1 m oraz możliwość kontroli poboru mocy na czytelnym wyświetlaczu LED to kolejne zalety Wilo-Yonos PICO 2.0. Wygodny montaż gwarantuje prosty dostęp od frontu do śrub montażowych oraz wygodniejsze miejsce wtyczki Wilo-Konektor do podłączenia zasilania bez użycia narzędzi. Elektroniczna pompa obiegowa Wilo-Yonos Pico wyposażona została w funkcję ręcznego odblokowania wirnika po przestoju oraz funkcję odpowietrzania zapewniającą cichą pracę instalacji wpływają na komfortowe użytkowanie. Dostępne są również modele: 15/1-4, 15/1-6, 25/1-4, 25/1-4-130, 25/1-6, 25/1-6-130, 25/1-8, 25/1-8-130, 30/1-4, 30/1-6, 30/1-8, 25/1-5-130. Dowiedz się więcej >>> Wilo-Yonos PICO - nowy wymiar komfortu >>>