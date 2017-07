Kocioł grzewczy na pellet METAL-FACH SEP, klasa 5

Kocioł na paliwo stałe SEP, to kocioł co o nominalnej mocy ciepła 16 kW. Jest to kocioł grzewczy do spalania pelletu w tzw. systemie górnego spalania. Kocioł jest wyposażony w zegar RTC z programatorem tygodniowym i w sterownik PLATINUM. Służy do ogrzewania domów jednorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Urządzenie jest praktycznie samoobsługowe, wystarczy zasypanie podajnika i włączenie kotła. Przynajmniej raz do roku należy oczyszczać szufladę popielnika a przy konserwacji kotła czyścić wymiennik. Dzięki specjalnej technologii kotły spalają prawie 99% zasypanego paliwa, dzięki czemu charakteryzują się wysoką sprawnością (≤ 92%). Zastosowane wyposażenie i technologia mają wpływ na ograniczenie kosztów ogrzewania do 20%. Kotły SEP mają indywidualnie dobrany palnik. Automatyczne czyszczenie wymiennika, pozwala na bezproblemową pracę i stałą sprawność kotła.

Kotły centralnego ogrzewania SEP uzyskały 5 klasę według normy PN EN 303-5:2012 spalając paliwo typu pellet.