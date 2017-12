Pompa ciepła ROBERT BOSCH BUDERUS Logatherm WPT 270/2 A-S

Powietrzna pompa ciepła BUDERUS Logatherm WPT 270/2 A-S drugiej generacji o mocy grzewczej 1,5 kW i współczynniku COP 3,6-4,2 to pompa ciepła, która wykorzystuje bezpłatną energię z powietrza do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Urządzenie może współpracować z innymi systemami grzewczymi a jego montaż jest niezwykle łatwy. Dodatkową zaletą Logatherm WPT 270/2 A-S jest zapewnienie przyjemnego chłodu w upalne dni.